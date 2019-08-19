Борисов провёл встречу с вице-президентом Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес встретилась с российским вице-премьером по оборонной промышленности Юрием Борисовым. Об этом сообщили в администрации Родригес.

«Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и сопредседатель совместной межправительственной комиссии высокого уровня Юрий Борисов провели рабочую встречу в Москве с целью укрепления сотрудничества в различных областях», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы экономической повестки в Венесуэле, а также некоторые программы и социальные проекты.

Ранее в МИД России сообщили, что Родригес намерена встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.