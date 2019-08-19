Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП

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Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП
  • © pixabay.com

«С глубокой печалью узнал о гибели заместителя министра культуры и туризма профессора Ахмета Халюка Дурсуна в результате ДТП», — написал президент Турции в своём Twitter.

Эрдоган отметил вклад Дурсуна в развитие страны и выразил соболезнования его семье и турецкому народу.

Как сообщает телеканал NTV, авария произошла в провинции Ван.

По предварительной информации, водитель автомобиля, в котором находился министр, не справился с управлением, и машина перевернулась.

От полученных травм Дурсун скончался в больнице.

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