Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП
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«С глубокой печалью узнал о гибели заместителя министра культуры и туризма профессора Ахмета Халюка Дурсуна в результате ДТП», — написал президент Турции в своём Twitter.
Эрдоган отметил вклад Дурсуна в развитие страны и выразил соболезнования его семье и турецкому народу.
Как сообщает телеканал NTV, авария произошла в провинции Ван.
По предварительной информации, водитель автомобиля, в котором находился министр, не справился с управлением, и машина перевернулась.
От полученных травм Дурсун скончался в больнице.