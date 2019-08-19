В Швейцарии прокомментировали сопровождение российского самолёта

Представитель Военно-воздушных сил Швейцарии Дельфин Альман сообщила, что истребители швейцарских ВВС сопровождали самолёт специального лётного отряда «Россия», летевшего из Москвы в Марсель, в рамках рутинной операции.

«Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелётах иностранных государственных воздушных судов», — цитирует РИА Новости Альман.

Она пояснила, что подобные сопровождающие полёты совершаются регулярно.

По её словам, ежегодно ВВС Швейцарии контролируют от 300 до 400 самолётов из третьих стран.

Ранее два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали самолёт специального лётного отряда «Россия», направлявшегося из Москвы в Марсель.