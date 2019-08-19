Истребители Швейцарии сопроводили российский правительственный самолёт

Два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали самолёт специального лётного отряда «Россия», летевшего из Москвы в Марсель. На его борту находились пресс-секретарь и помощник президента России Дмитрий Песков и Юрий Ушаков.

Как пишет ТАСС, на борту самолёта находились члены российской делегации и журналисты кремлёвского пула, которые направлялись во Францию на переговоры российского и французского лидеров Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Когда самолёт вошёл в воздушное пространство Швейцарии, истребители поднялись в воздух и некоторое время сопровождали его на высоте 10,6 км, расположившись по обеим сторонам самолёта.

С эскортом: Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина pic.twitter.com/gWfFvgfhGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 19, 2019

Какое-то время истребители ВВС Швейцарии вели борт «Россия» по своей территории, а затем, проводив до границы с Францией, удалились.

Песков, комментируя произошедшее, отметил, что это не первый подобный случай.

«Это не плохо. Мы направляли ноту, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства», — сообщил он.

Осенью 2016 года военные самолёты Швейцарии в течение нескольких минут сопровождали борт с российской делегацией, который летел на саммит АТЭС в Перу.

Президент России Владимир Путин назвал «почётным эскортом» сопровождение самолёта швейцарскими истребителями.