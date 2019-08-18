В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику

Короткая ссылка
В Исландии прошла церемония открытия мемориальной доски в честь древнего ледника Окйёкюдль, уничтоженного глобальным потеплением. Об этом сообщает RTL.
В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику
  • © pixabay.com

Как отмечается, на доске на исландском и английском языках написано «письмо потомкам». Также на мемориале можно увидеть надпись «415 ppm CO₂» — данные о рекордной концентрации углекислого газа (CO₂) в земной атмосфере.

В 1890 году площадь ледника составляла 16 кв. км, но к 2012 году сократилась до 0,7 кв. км. В 2014 году Окйёкюдль утратил статус ледника.

Ранее исследователи из России и Великобритании разработали модель, которая предсказала повышение средней температуры на поверхности планеты на 2,5 °С в течение следующих 600 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить