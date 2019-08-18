В Исландии открыли мемориальную доску растаявшему леднику

В Исландии прошла церемония открытия мемориальной доски в честь древнего ледника Окйёкюдль, уничтоженного глобальным потеплением. Об этом сообщает RTL.

Как отмечается, на доске на исландском и английском языках написано «письмо потомкам». Также на мемориале можно увидеть надпись «415 ppm CO₂» — данные о рекордной концентрации углекислого газа (CO₂) в земной атмосфере.

В 1890 году площадь ледника составляла 16 кв. км, но к 2012 году сократилась до 0,7 кв. км. В 2014 году Окйёкюдль утратил статус ледника.

Ранее исследователи из России и Великобритании разработали модель, которая предсказала повышение средней температуры на поверхности планеты на 2,5 °С в течение следующих 600 лет.