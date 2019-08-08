Вычисления по Солнцу: учёные спрогнозировали изменения климата на ближайшие 600 лет

Исследователи из России и Великобритании просчитали вариации солнечной активности за прошедшие 100 тыс. лет и разработали модель, которая предсказывает изменения климата на Земле. Учёные убеждены, что в течение последующих 600 лет температура на поверхности нашей планеты повысится более чем на 2,5 °С. Однако в ближайшие три десятилетия должно произойти временное снижение активности Солнца.

Российские физики и математики из Высшей школы экономики, а также их коллеги из Нортумбрийского университета, Брэдфордского университета и университета Халла (Великобритания) исследовали циклы солнечной активности и создали модель предсказания климата Земли. Об этом сообщает пресс-служба Российского научного фонда. Результаты работы учёных опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Источники наиболее мощных магнитных полей короны Солнца — солнечные пятна — в значительной мере влияют на происходящие на Земле процессы, в частности на климат. Количество пятен может увеличиваться или уменьшаться.

Для создания математической модели солнечной активности учёные исследовали явление под названием «солнечное динамо», ответственное за генерацию магнитных полей на поверхности нашего светила. Своё название оно получило благодаря сходству с принципом функционирования динамо-машины, генерирующей электрический ток.

Как отмечается в исследовании, в предыдущих моделях прогноза солнечной активности ещё не учитывались воздействия некоторых физических процессов на это явление.

По солнечным пятнам, которые могут увеличиваться или уменьшаться, исследователям удалось вывести индекс солнечной активности и сопоставить его с изменениями магнитного поля в течение астрономического года. В результате учёные составили график активности Солнца за прошедшие 100 тыс. лет и вывели закон, благодаря которому можно предсказывать изменение климата на Земле.

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Исследователи отмечают, что со времён Маундеровского минимума (получил название по имени английского астронома Эдварда Маундера. — RT) 1645—1715 годов существует тенденция к увеличению средней солнечной светимости, влияющей на повышение температуры поверхности Земли. Последующий максимум придётся на 2600 год. При этом колебания фонового магнитного поля указывают на то, что солнечная активность в течение ближайших 30 лет будет снижаться.