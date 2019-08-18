Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Как пишет издание, несмотря на вывих, первая леди вместе с супругом в субботу, 17 августа, приняла участие во встрече, организованной мэром Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции по случаю годовщины освобождения коммуны.

Ранее сообщалось, что посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича.

Позднее в посольстве оценили состояние госпитализированного посла Сербии.