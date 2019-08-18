Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке

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Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поскользнулась во время прогулки на лодке и вывихнула плечо. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке
  • © Federico Pestellini,imago-images.de
  • globallookpress.com

Как пишет издание, несмотря на вывих, первая леди вместе с супругом в субботу, 17 августа, приняла участие во встрече, организованной мэром Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции по случаю годовщины освобождения коммуны. 

Ранее сообщалось, что посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича.

Позднее в посольстве оценили состояние госпитализированного посла Сербии.

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