Брижит Макрон вывихнула плечо во время прогулки на лодке
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Как пишет издание, несмотря на вывих, первая леди вместе с супругом в субботу, 17 августа, приняла участие во встрече, организованной мэром Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции по случаю годовщины освобождения коммуны.
Ранее сообщалось, что посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича.
Позднее в посольстве оценили состояние госпитализированного посла Сербии.