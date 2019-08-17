Израиль нанёс удары по ХАМАС в ответ на ракету

Самолёты израильской армии нанесли в субботу удары по двум подземным объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты.

«В ответ на запуск ракеты по израильской территории истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по двум подземным целям в северной части сектора Газа, принадлежащим движению ХАМАС», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы израильской армии. Также сообщается, что армия считает ХАМАС ответственным за все события, источником которых является сектор Газа. Ранее система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила запущенную из сектора Газа ракету.