Израиль нанёс удары по ХАМАС в ответ на ракету

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Самолёты израильской армии нанесли в субботу удары по двум подземным объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты.

«В ответ на запуск ракеты по израильской территории истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по двум подземным целям в северной части сектора Газа, принадлежащим движению ХАМАС», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы израильской армии. 

Также сообщается, что армия считает ХАМАС ответственным за все события, источником которых является сектор Газа. 

Ранее система ПВО Израиля «Железный купол»  перехватила запущенную из сектора Газа ракету.

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