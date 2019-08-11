Около 100 палестинцев пострадали в стычках с полицией в Иерусалиме

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Палестинский министр по делам Иерусалима Аднан аль-Хусейни заявил, что около 100 палестинцев пострадали во время столкновений с израильской полицией возле мечети Аль-Акса в центре города.
Около 100 палестинцев пострадали в стычках с полицией в Иерусалиме
  • Reuters

Об этом пишет Al Mayadeen.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме в районе мечети Аль-Акса во время столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.

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