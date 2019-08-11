При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек

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В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.
При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек
  • РИА Новости

Об этом этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Красного Полумесяца Ираба аль-Фукаху.

«61 палестинец получил различные ранения во время столкновений в районе мечети Аль-Акса, 15 из них госпитализированы», — сообщил он.

При этом в полиции заявили, что в ходе беспорядков с участием «тысяч» человек четыре правоохранителя получили лёгкие ранения. Полиция сообщила, что в её сотрудников бросали камни и стулья, в связи с чем были применены спецсредства.

Ранее в секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля.

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