При столкновениях на Храмовой горе пострадали более 60 человек

В Иерусалиме на Храмовой горе в результате столкновений представителей арабо-мусульманской общины с полицией Израиля пострадали более 60 человек.

Об этом этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Красного Полумесяца Ираба аль-Фукаху.

«61 палестинец получил различные ранения во время столкновений в районе мечети Аль-Акса, 15 из них госпитализированы», — сообщил он.

При этом в полиции заявили, что в ходе беспорядков с участием «тысяч» человек четыре правоохранителя получили лёгкие ранения. Полиция сообщила, что в её сотрудников бросали камни и стулья, в связи с чем были применены спецсредства.

Ранее в секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля.