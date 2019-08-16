Генконсульство России предупредило о новых протестах в Гонконге

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Генконсульство России в Гонконге предупредило россиян о готовящихся новых протестах в городе с 16 по 18 августа и рекомендовало избегать мест массовых скоплений людей.
Генконсульство России предупредило о новых протестах в Гонконге
  • © Reuters

Об ведомство сообщило в Facebook.

«Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок», — говорится в сообщении.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции: в случае одобрения они позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

13 августа все авиарейсы из Гонконга были вновь отменены в связи с захватом протестующими здания аэропорта.

В полиции сообщили, что протестующие начали окружать полицейские участки и нападать на них, в том числе наносить ущерб служебным помещениям.

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