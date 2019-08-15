В результате пожара в тюрьме Мехико погибли три человека

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На востоке Мехико произошёл пожар в тюрьме Reclusorio Oriente, погибли не менее трёх человек и ещё семеро получили травмы.
В результате пожара в тюрьме Мехико погибли три человека
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

При этом, по словам замглавы городской службы исполнения наказаний, состояние трёх пострадавших оценивается как критическое.

По предварительным данным, пожару в исправительном учреждении могла предшествовать стычка между заключёнными. 

В настоящее время пожар потушен, власти начали расследование по факту происшествия.

В июне из-за пожара на территории колонии в Тюмени были эвакуированы 17 человек.

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