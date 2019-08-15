В результате пожара в тюрьме Мехико погибли три человека
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
При этом, по словам замглавы городской службы исполнения наказаний, состояние трёх пострадавших оценивается как критическое.
По предварительным данным, пожару в исправительном учреждении могла предшествовать стычка между заключёнными.
В настоящее время пожар потушен, власти начали расследование по факту происшествия.
В июне из-за пожара на территории колонии в Тюмени были эвакуированы 17 человек.