Трамп посоветовал Си Цзиньпину встретиться с протестующими в Гонконге
- Reuters
«Если бы президент Си лично встретился с протестующими, наступил бы счастливый и разумный конец проблемы Гонконга. Я не сомневаюсь!» — написал Трамп в своём Twitter.
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что Си Цзиньпин может разрешить ситуацию с Гонконгом «быстро и гуманно», и предложил китайскому лидеру провести личную встречу для обсуждения данной темы.
Позднее в МИД Китая прокомментировали это заявление президента США.