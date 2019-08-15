Трамп посоветовал Си Цзиньпину встретиться с протестующими в Гонконге

Американский лидер Дональд Трамп посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину лично встретиться с протестующими в Гонконге.

«Если бы президент Си лично встретился с протестующими, наступил бы счастливый и разумный конец проблемы Гонконга. Я не сомневаюсь!» — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что Си Цзиньпин может разрешить ситуацию с Гонконгом «быстро и гуманно», и предложил китайскому лидеру провести личную встречу для обсуждения данной темы.

Позднее в МИД Китая прокомментировали это заявление президента США.