Трамп посоветовал Си Цзиньпину встретиться с протестующими в Гонконге

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Американский лидер Дональд Трамп посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину лично встретиться с протестующими в Гонконге.
Трамп посоветовал Си Цзиньпину встретиться с протестующими в Гонконге
  • Reuters

«Если бы президент Си лично встретился с протестующими, наступил бы счастливый и разумный конец проблемы Гонконга. Я не сомневаюсь!» — написал Трамп в своём Twitter.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что Си Цзиньпин может разрешить ситуацию с Гонконгом «быстро и гуманно», и предложил китайскому лидеру провести личную встречу для обсуждения данной темы. 

Позднее в МИД Китая прокомментировали это заявление президента США.

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