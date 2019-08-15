В Госдуме оценили призыв ограничить систему «всё включено» в Турции

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.

«Россияне привыкли к системе «всё включено», которая действует на турецких курортах. Рекордный поток наших туристов в Турцию объясняется именно тем, что за относительно небольшие деньги там можно отдыхать по этой системе», — заявил Власов.

По его словам, если систему ограничат или вообще отменят, то россияне могут предпочесть для отдыха другие страны, где есть система «всё включено» по приемлемым ценам.

Как отметил депутат, систему «всё включено» предпочитают и немцы.

Власов выразил уверенность, что турецкие власти не смогут ограничить систему «всё включено» на законодательном уровне.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Министерство туризма и культуры Турции было направлено письмо от Торгово-промышленной палаты Манагавта с просьбой изменить стандарты «всё включено» и определить районы, где отели такого типа не будут наносить ущерб другому бизнесу.