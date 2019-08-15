Путин и Ким Чен Ын обменялись телеграммами ко Дню освобождения Кореи

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю празднования 15 августа Дня освобождения Кореи от колониального правления Японии.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посольство КНДР в России.

«Сегодня корейско-российские отношения на основе совместного консенсуса и договорённостей, достигнутых в прошлом апреле в ходе нашей первой встречи во Владивостоке, идут на лад согласно стремлениям и желаниям народов двух стран», — говорится в поздравительной телеграмме лидера КНДР.

Ким Чен Ын назвал отношения стран дружественными, а также выразил уверенность в расширении сотрудничества в сферах политики, экономики и культуры.

В свою очередь, президент России отметил, что реализация российско-корейских договорённостей будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в различных областях, а также обеспечит стабильность и безопасность на Корейском полуострове.

«Отношения между Россией и КНДР носят дружественный, конструктивный характер — это в полной мере подтвердили наши переговоры во Владивостоке 25 апреля», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Ранее в КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке.