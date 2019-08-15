Один человек погиб и ещё 21 пострадал в результате тайфуна в Японии

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По меньшей мере один человек погиб и ещё 21 пострадал от последствий тайфуна «Кроса» в Японии.
Один человек погиб и ещё 21 пострадал в результате тайфуна в Японии
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Об этом сообщает телеканал NHK.

«В результате тайфуна «Кроса» на 16:00 (07:00 мск) один человек погиб в префектуре Хиросима и по всей стране по меньшей мере 21 человек получил травмы», — говорится в сообщении.

Кроме того, около 580 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации в связи с приближением тайфуна «Кроса». В Японии отменено около 700 внутренних авиарейсов, на некоторых маршрутах приостановлено движение поездов.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна.

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