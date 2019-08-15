В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек
По данным издания, беспорядки вспыхнули в тот момент, когда во дворе исправительного учреждения началась драка с участием около 200 заключённых.
Уточняется, что восемь заключённых помещены в больницы за пределами учреждения, около 50 человек получили медицинскую помощь в стенах тюрьмы.
Отмечается, что бунт прекратился после того, как охрана произвела предупредительные выстрелы, никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.
В июле сообщалось, что не менее 57 человек погибли в бразильском муниципалитете Альтамира в результате массовых беспорядков в тюрьме.