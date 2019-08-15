В ходе беспорядков в тюрьме в Калифорнии пострадали 58 человек

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Более 50 заключённых пострадали в в результате беспорядков в тюрьме американского города Соледад (штат Калифорния). Об этом сообщает The Californian со ссылкой на Управление исправительных учреждений штата.

По данным издания, беспорядки вспыхнули в тот момент, когда во дворе исправительного учреждения началась драка с участием около 200 заключённых​​​. 

Уточняется, что восемь заключённых помещены в больницы за пределами учреждения, около 50 человек получили медицинскую помощь в стенах тюрьмы.

Отмечается, что бунт прекратился после того, как охрана произвела предупредительные выстрелы, никто из сотрудников тюрьмы не пострадал.

В июле сообщалось, что не менее 57 человек погибли в бразильском муниципалитете Альтамира в результате массовых беспорядков в тюрьме.

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