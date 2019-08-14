Эксперт оценил слова Трампа о возможном выходе США из ВТО

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе со Sputnik оценил слова американского президента Дональда Трампа о том, что США выйдут из Всемирной торговой организации «в случае необходимости».

«Это стиль Трампа — перед любыми серьёзными и важными переговорами заявить о радикальных мерах, напугать противника, а потом согласиться на какие-то полумеры», — отметил Почта.

По его словам, дело не в ВТО, и отношение к этой организации — лишь часть курса США на выход из международных соглашений.

Как полагает эксперт, организации нужно определённое реформирование, но ломать существующие структуры и не создавать ничего взамен — тупиковый путь.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал слова Трампа о возможном выходе США из ВТО.