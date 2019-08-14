В Совфеде прокомментировали заявление об «отчаянном положении» украинцев в Крыму
- РИА Новости
Как отметил сенатор, это голословное заявление — нет никакого ущемления прав тех, кто не поменял паспорта.
«Если всё-таки есть те, которые не получили паспорта России в силу определённых человеческих способностей, никаких ограничений для них нет, и они пенсии получают по паспортам украинским, полностью имеют те же самые социальные права, что и граждане России», — заявил Цеков.
Ранее депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление Пирс.