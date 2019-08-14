В ФРГ оценили данные о планах США по выводу военных из Германии

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Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер прокомментировала заявление американского посла в Германии Ричарда Гренелла о намерении США вывести часть своих военных с немецкой территории.
В ФРГ оценили данные о планах США по выводу военных из Германии
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«У правительства ФРГ нет сведений о том, что вывод американских военнослужащих из Германии и их перевод в Польшу запланирован», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Гренелл сообщил, что Пентагон может перевести часть своих военнослужащих из ФРГ в Польшу из-за того, что Берлин до сих пор не увеличил расходы на оборону до 2% от ВВП.

В ответ на это лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч предложил американской стороне «прихватить с собой и свои ядерные ракеты».

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