Лавров призвал Пакистан и Индию к деэскалации напряжённости
- РИА Новости
Министры обсудили ситуацию в Южной Азии на фоне обострения пакистано-индийских отношений после принятого в Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир.
«С российской стороны подчёркнута необходимость деэскалации напряжённости и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД добавили, что такой последовательной позиции также придерживаются представители России в ООН.
Ранее Пакистан запросил проведение заседания Совбеза ООН по Кашмиру.