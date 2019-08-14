Лавров призвал Пакистан и Индию к деэскалации напряжённости

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Мехмудом Куреши заявил о необходимости деэскалации напряжённости с Индией. Об этом сообщает МИД России.
Лавров призвал Пакистан и Индию к деэскалации напряжённости
  • РИА Новости

Министры обсудили ситуацию в Южной Азии на фоне обострения пакистано-индийских отношений после принятого в Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир.

«С российской стороны подчёркнута необходимость деэскалации напряжённости и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что такой последовательной позиции также придерживаются представители России в ООН.

Ранее Пакистан запросил проведение заседания Совбеза ООН по Кашмиру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить