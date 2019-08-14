Лавров призвал Пакистан и Индию к деэскалации напряжённости

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Мехмудом Куреши заявил о необходимости деэскалации напряжённости с Индией. Об этом сообщает МИД России.

Министры обсудили ситуацию в Южной Азии на фоне обострения пакистано-индийских отношений после принятого в Нью-Дели решения об изменении правового статуса штата Джамму и Кашмир.

«С российской стороны подчёркнута необходимость деэскалации напряжённости и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что такой последовательной позиции также придерживаются представители России в ООН.

Ранее Пакистан запросил проведение заседания Совбеза ООН по Кашмиру.