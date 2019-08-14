Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км

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Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря.
Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км
  • © Н. Балахонцева / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT

«В среду днём по местному времени произошёл пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 4,5 тыс. метров над уровнем моря», — приводит РИА Новости сообщение группы наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 5 км в восточном направлении от вулкана.

По данным МЧС, пеплопадов в населённых пунктах не зарегистрировано.

В июле на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка

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