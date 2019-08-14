Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 4,5 км над уровнем моря.

«В среду днём по местному времени произошёл пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 4,5 тыс. метров над уровнем моря», — приводит РИА Новости сообщение группы наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 5 км в восточном направлении от вулкана.

По данным МЧС, пеплопадов в населённых пунктах не зарегистрировано.

В июле на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка.