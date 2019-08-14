Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км
- © Н. Балахонцева / Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT
«В среду днём по местному времени произошёл пепловый выброс на вулкане Карымский. Его высота составила до 4,5 тыс. метров над уровнем моря», — приводит РИА Новости сообщение группы наблюдения за вулканической активностью KVERT Института сейсмологии и вулканологии ДВО РАН.
Отмечается, что пепловый шлейф распространился на 5 км в восточном направлении от вулкана.
По данным МЧС, пеплопадов в населённых пунктах не зарегистрировано.
В июле на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка.