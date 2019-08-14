США намерены помочь украинским режиссёрам в борьбе с «влиянием» России

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Оксана Соломатина
Посольство США в Киеве объявило программу грантов для обучения украинских режиссёров документального кино, продюсеров и сценаристов, а также журналистов, педагогов и политиков, специализирующихся на кино.
США намерены помочь украинским режиссёрам в борьбе с «влиянием» России
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В рамках программы профессионального обмена от четырёх до шести представителей Украины должны будут приехать в Соединённых Штаты на две недели.

«В течение последних пяти лет кинематографисты-документалисты на Украине сосредоточились на наиболее актуальных проблемах страны, и целенаправленная поездка по обмену ещё больше поддержала бы их профессиональное развитие и потенциальное общественное влияние», — говорится в тексте гранта.

Авторы документа убеждены, что фильмы способны охватывать широкую аудиторию и «проливать свет» на ключевые социальные проблемы.

Именно поэтому программа направлена на то, чтобы помочь «сильной Украине успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России». Кроме того, она должна содействовать интеграции Украины в европейские структуры и усилению борьбы с коррупцией.

«Украина привержена общим ценностям и долгосрочным реформам, ориентированным на Запад, и осуществляет интеграцию в европейские структуры», — обозначаются цели в документе.

В июне 2019 года отдел по делам прессы, образования и культуры посольства США в Киеве объявлял грант на обучение украинцев «свободной и независимой» журналистике.

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