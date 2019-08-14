Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro

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Федеральное авиационное управление США (FAA) приняло решение ввести запрет на провоз в самолётах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление регулятора.

Уточняется, что речь идёт о ноутбуках, проданных в основном в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. 

По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах.

Специалисты американской компании выяснили, что «у ограниченного числа 15-дюймовых MacBook Pro раннего поколения батарея может перегреваться, что создаёт риск с точки зрения пожарной безопасности».

Ранее в Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора у смартфона. В ведомстве рекомендовали использовать фирменное зарядное устройство или блоки, сертифицированные производителем. Кроме того, специалисты также посоветовали не допускать перегрева устройства, которое нельзя оставлять под прямыми лучами солнца или класть под подушку.

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