Авиавласти США запретили провоз некоторых моделей MacBook Pro
Уточняется, что речь идёт о ноутбуках, проданных в основном в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года.
По данным издания, решение авиавластей США последовало после заявления компании Apple об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, которые были доступны к продаже в 2015-2017 годах.
Специалисты американской компании выяснили, что «у ограниченного числа 15-дюймовых MacBook Pro раннего поколения батарея может перегреваться, что создаёт риск с точки зрения пожарной безопасности».
Ранее в Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора у смартфона. В ведомстве рекомендовали использовать фирменное зарядное устройство или блоки, сертифицированные производителем. Кроме того, специалисты также посоветовали не допускать перегрева устройства, которое нельзя оставлять под прямыми лучами солнца или класть под подушку.