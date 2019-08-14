В Японии за неделю от жары умерли 23 человека

По меньшей мере 23 человека умерли, ещё порядка 13 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся почти на всей территории страны жары.

Об этом информирует Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления Японии.

По данным агентства, наибольшее число пострадавших зафиксировано в японской столице Токио — в больницы были доставлены 1465 человек, а также в префектурах Саитама (977 человек) и Осака (897 человек).

В коце июля сообщалось, что более 400 жителей Японии были госпитализированы за сутки с признаками теплового удара из-за жаркой погоды.

В июле 2018 года в Токио зафиксировали рекордную за всю историю наблюдений жару.