В Японии за неделю от жары умерли 23 человека
Об этом информирует Kyodo со ссылкой на данные Главного пожарного управления Японии.
По данным агентства, наибольшее число пострадавших зафиксировано в японской столице Токио — в больницы были доставлены 1465 человек, а также в префектурах Саитама (977 человек) и Осака (897 человек).
В коце июля сообщалось, что более 400 жителей Японии были госпитализированы за сутки с признаками теплового удара из-за жаркой погоды.
В июле 2018 года в Токио зафиксировали рекордную за всю историю наблюдений жару.