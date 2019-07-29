Свыше 400 человек госпитализировали из-за жары в Японии

Более 400 жителей Японии были госпитализированы за сутки с признаками теплового удара из-за жаркой погоды.

Об этом сообщает японское агентство «Киодо».

По его информации, в Токио в медучреждения был отправлен 121 человек. Также большое количество пострадавших отмечается в префектурах Аити, где были госпитализированы 94 человека, и Канагава, где за помощью врачей обратились 49 человек.

По информации Главного метеорологического агентства Японии, в некоторых регионах страны температура поднялась выше отметки +35 °С.

В июле 2018 года в Токио зафиксировали рекордную за всю историю наблюдений жару.