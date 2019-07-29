Свыше 400 человек госпитализировали из-за жары в Японии

Короткая ссылка
Более 400 жителей Японии были госпитализированы за сутки с признаками теплового удара из-за жаркой погоды.
Свыше 400 человек госпитализировали из-за жары в Японии
  • Reuters

Об этом сообщает японское агентство «Киодо».

По его информации, в Токио в медучреждения был отправлен 121 человек. Также большое количество пострадавших отмечается в префектурах Аити, где были госпитализированы 94 человека, и Канагава, где за помощью врачей обратились 49 человек.

По информации Главного метеорологического агентства Японии, в некоторых регионах страны температура поднялась выше отметки +35 °С.

В июле 2018 года в Токио зафиксировали рекордную за всю историю наблюдений жару.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить