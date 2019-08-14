Замминистра культуры и туризма КНР оценил отношения с Россией

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Отношения между Россией и КНР в настоящее время находятся на лучшем этапе своего развития в истории. Такое мнение выразил заместитель министра культуры и туризма Китая Чжан Сюй.

«Под руководством глав двух государств китайско-российские отношения стали отношениями всеобъемлющего стратегического партнёрства и взаимодействия и находятся в наилучшем периоде своего развития в истории», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Чжан Сюй, Москва, Санкт-Петербург и Приморский край являются самыми привлекательными регионами для китайских туристов.

«Китай всегда бы активным сторонником и участником сотрудничества на Дальнем Востоке», — добавил он.

Ранее в МИД Китая заявили о готовности Пекина «плечом к плечу» с Россией защищать законные права граждан обеих стран и «поддерживать справедливость на международной арене».

Также в КНР отметили, что отношения между двумя странами крепнут с «каждым днём».

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН оценил перспективы возможного военного сотрудничества двух стран.

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