В Гималаях обнаружили тела двух пропавших 10 лет назад альпинистов

Два южнокорейских альпиниста погибли в 2009 году при восхождении в центральной части Непала.

Об этом свидетельствуют выводы проведённой ДНК-экспертизы, сообщает «Рёнхап».

Южнокорейские альпинисты Мин Джун Янг и Пак Джонг Сун перестали выходить на контакт в сентябре 2009 года при совершении восхождения на массив Аннапурна.

Тела альпинистов были обнаружены местным жителем, они будут кремированы и отправлены на родину.

В начале июня сообщалось, что спасатели обнаружили тела пяти из восьми альпинистов, которые пропали в середине мая при восхождении на восточную вершину пика Нандадеви (7 434 м) — вторую по высоте гору Индии.