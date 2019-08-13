В Гималаях обнаружили тела двух пропавших 10 лет назад альпинистов

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Два южнокорейских альпиниста погибли в 2009 году при восхождении в центральной части Непала.
В Гималаях обнаружили тела двух пропавших 10 лет назад альпинистов
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Об этом свидетельствуют выводы проведённой ДНК-экспертизы, сообщает «Рёнхап».

Южнокорейские альпинисты Мин Джун Янг и Пак Джонг Сун перестали выходить на контакт в сентябре 2009 года при совершении восхождения на массив Аннапурна.

Тела альпинистов были обнаружены местным жителем, они будут кремированы и отправлены на родину.

В начале июня сообщалось, что спасатели обнаружили тела пяти из восьми альпинистов, которые пропали в середине мая при восхождении на восточную вершину пика Нандадеви (7 434 м) — вторую по высоте гору Индии.

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