Лавров встретился с президентом Тринидада и Тобаго

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Тринидада и Тобаго Пола-Мей Уикс обсудили развитие диалога двух стран.

«Проведён обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних отношений, вопросам международной повестки дня, взаимодействия по линии региональных интеграционных структур», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что президент Тринидада и Тобаго находится в России с частным визитом.

Ранее Лавров в ходе встречи с коллегой из Суринама Илдиз Деборой Поллак-Бейгле отметил заинтересованность стран Карибского сообщества в наращивании сотрудничества и политического диалога с Москвой.