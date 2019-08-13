Лавров встретился с президентом Тринидада и Тобаго

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Тринидада и Тобаго Пола-Мей Уикс обсудили развитие диалога двух стран.
Лавров встретился с президентом Тринидада и Тобаго
  • Reuters

«Проведён обмен мнениями по состоянию и перспективам двусторонних отношений, вопросам международной повестки дня, взаимодействия по линии региональных интеграционных структур», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что президент Тринидада и Тобаго находится в России с частным визитом.

Ранее Лавров в ходе встречи с коллегой из Суринама Илдиз Деборой Поллак-Бейгле отметил заинтересованность стран Карибского сообщества в наращивании сотрудничества и политического диалога с Москвой.

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