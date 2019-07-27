Лавров отметил интерес Карибских стран к наращиванию диалога с Россией

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с коллегой из Суринама Илдиз Деборой Поллак-Бейгле отметил заинтересованность стран Карибского сообщества в наращивании сотрудничества и политического диалога с Москвой.
Лавров отметил интерес Карибских стран к наращиванию диалога с Россией
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com

«У нас есть обоюдная заинтересованность в наращивании сотрудничества, включая политический диалог, между членами Карибского сообщества (КАРИКОМ) и Россией», — заявил он.

Министр также сообщил о заинтересованности сторон в восстановлении встреч на уровне глав МИД.

По словам Лаврова, у России и членов Сообщества латиноамериканских и карибских стран единые взгляды на большинство региональных проблем.

Ранее Лавров заявил о готовности России развивать взаимовыгодные отношения со странами Латинской Америки без стремления навязать свои правила.

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