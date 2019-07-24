Лавров рассказал об отношениях России с Латинской Америкой

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова развивать взаимовыгодные отношения со странами Латинской Америки, в отличие от США, пытающихся навязать свои правила. Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом.
Лавров рассказал об отношениях России с Латинской Америкой
  • Reuters

«Слышать утверждения о том, что кто-то из Восточного полушария не может иметь партнёров в Западном и наоборот, из уст представителей США, честно говоря, просто смешно», — отметил Лавров.

Он также напомнил о том, где на карте находятся военные базы США и Великобритании.

«Мне кажется, для серьёзного разговора почва отсутствует», — приводит его слова РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что российский президент Владимир Путин не раз говорил о готовности Москвы развивать с Латинской Америкой и Карибским регионом взаимовыгодные и равноправные отношения.

«Если любая из этих стран, как и любая из стран другого региона, готова, проявляет интерес именно к такого рода равноправному взаимодействию, за нами дело не стоит», — добавил министр.

При этом он подчеркнул, что Москва категорически отвергает попытки навязать кому бы то ни было свои порядки и ценности.

Ранее Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом.

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