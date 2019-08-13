Посольство России в Чехии осудило демонтаж мемориальной доски в Праге

Российское посольство в Чехии выступило с осуждением демонтажа со здания Староместской ратуши мемориальной доски в память об освобождении города от гитлеровцев Красной армией в мае 1945 года.

Мемориальная доска была снята в 2017 году, на обращения посольства России по этому поводу бывший мэр Праги Адриана Крначова сообщала, что после реконструкции ратуши доска будет возвращена на прежнее место.

«Нынешнее руководство Праги официально информировало нас о том, что возвращать доску на изначальное место не собирается», — говорится в сообщении на странице российского посольства в Facebook.

Уточняется, что в посольстве считают это действие попыткой «предать забвению одну из важнейших страниц нашей общей истории».

«Призываем действующие пражские власти не совершать недальновидного поступка и вернуть мемориальную доску на изначальное место», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене.