В ФРГ намерены выделить более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине

Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства госминистра по делам культуры и СМИ Германии Моники Грюттерс.

Из сообщения следует, что в отношении установленных в Германии советских мемориалов и воинских захоронений в память о павших воинах Красной Армии, ФРГ «обязалась в германо-советском договоре о соседстве от 1990 года «уважать, сохранять и поддерживать» их».

Как уточняется, это реализуется «в первую очередь федеральными землями».

«Ввиду исключительной важности находящихся в немецкой столице советских мемориалов, ФРГ осуществляет поддержку мемориалов в Трептов-парке и в Тиргартене. Федеральная земля Берлин планирует в настоящее время, по запросу федеральных властей, провести санацию этих мемориалов, и это будет осуществлено в течение следующих трех лет. Для этого федеральное правительство выделяет в общей сложности до €9,12 млн», — указали в ведомстве.

В апреле стало известно, что полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.