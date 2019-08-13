Армия Сирии ликвидировала трёх полевых командиров боевиков

Сирийская армия, наступающая на форпост боевиков в городе Хан-Шейхуне в провинции Идлиб, уничтожила трёх полевых командиров экстремистской группировки «Джейш аль-Ахрар», воюющих на стороне террористической организации «Джабхат ан-Нусра». Об этом информирует Al-Masdar.

По данным портала, командиры были ликвидированы в ходе штурма сирийской армией города Сукейка. Также указывается, что правительственные войска Сирии по итогам операции смогли прорвать линию обороны противника. Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики обстреляли 30 сирийских населённых пунктов. * «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.