Армия Сирии ликвидировала трёх полевых командиров боевиков
По данным портала, командиры были ликвидированы в ходе штурма сирийской армией города Сукейка.
Также указывается, что правительственные войска Сирии по итогам операции смогли прорвать линию обороны противника.
Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики обстреляли 30 сирийских населённых пунктов.
* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.