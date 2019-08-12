Боевики обстреляли 30 населённых пунктов в Сирии

Боевики провели обстрелы 30 населённых пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, несмотря на введённый 2 августа режим прекращения огня.

«Продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований, действующих на территории идлибской зоны деэскалации. 11 августа зафиксировано 30 обстрелов», — приводит ТАСС слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.

Накануне Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.