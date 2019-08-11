При атаках боевиков в Сирии погибли 23 военнослужащих армии САР

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Минобороны России сообщило, что 23 военнослужащих армии Сирии погибли и семь ранены при отражении атак боевиков 10 и 11 августа.

Как отмечает РИА Новости, боевики атаковали позиции правительственных войск Сирии 10 августа в районе населённого пункта Икко, в направлении Сукайк-Ачан, 11 августа — в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн — Кафер-Нбуда.

Уточняется, что все атаки боевиков отбиты сирийскими правительственными силами.

При отражении атак погибли 23 и ранены семь военнослужащих Сирийской арабской армии. Боевики понесли серьёзные потери.

Ранее сообщалось, что ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии отразила атаку боевиков, которую они провели с помощью беспилотников. В ходе нападения были сбиты шесть БПЛА, направлявшихся к аэродрому.

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