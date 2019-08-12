Полиция Хорватии нашла арсенал у 81-летнего жителя

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Полиция Хорватии нашла у жителя города Бьеловар арсенал, в том числе ручной гранатомёт. Как сообщили в МВД, у 81-летнего мужчины также обнаружены 15 гранат.
Полиция Хорватии нашла арсенал у 81-летнего жителя
  • © Samot/blickwinkel
  • globallookpress.com

По данным полиции, на местного жителя пожаловалась 40-летняя женщина, которая рассказала, что он неоднократно звонил ей по телефону и пытался проникнуть в её дом.

«В ходе обыска сотрудники в доме и хозяйственных постройках обнаружили ручной гранатомёт М-80 «Золя», 15 ручных гранат, три снаряда калибра 20 мм, две автоматические и две полуавтоматические винтовки, одну обычную винтовку, пять автоматов, гладкоствольное помповое ружьё, малокалиберное ружьё, десять пистолетов и револьверов и 8986 патронов различного калибра», — заявили в ведомстве.

Оружие хранилось без разрешения, его конфисковали.

Ранее украинская полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в Мирнограде в Донецкой области.

Также в декабре 2018 года сообщалось, что мужчина оставил гранатомёт РПГ-22 на заднем сиденье машины такси в городе Никополь Днепропетровской области Украины.

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