Полиция Хорватии нашла арсенал у 81-летнего жителя
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По данным полиции, на местного жителя пожаловалась 40-летняя женщина, которая рассказала, что он неоднократно звонил ей по телефону и пытался проникнуть в её дом.
«В ходе обыска сотрудники в доме и хозяйственных постройках обнаружили ручной гранатомёт М-80 «Золя», 15 ручных гранат, три снаряда калибра 20 мм, две автоматические и две полуавтоматические винтовки, одну обычную винтовку, пять автоматов, гладкоствольное помповое ружьё, малокалиберное ружьё, десять пистолетов и револьверов и 8986 патронов различного калибра», — заявили в ведомстве.
Оружие хранилось без разрешения, его конфисковали.
Ранее украинская полиция обнаружила и изъяла арсенал оружия и боеприпасов в Мирнограде в Донецкой области.
Также в декабре 2018 года сообщалось, что мужчина оставил гранатомёт РПГ-22 на заднем сиденье машины такси в городе Никополь Днепропетровской области Украины.