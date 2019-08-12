Суд Осло арестовал на четыре недели подозреваемого в стрельбе в мечети и в убийстве сводной сестры 21-летнего Филипа Мансхауса, действия которого расцениваются как попытка теракта.

«Суд считает, что существует высокая вероятность того, что обвиняемый совершит новые правонарушения того же характера, если он не будет заключён в тюрьму», — приводит сообщение суда NRK.

Ранее в Норвегии в пригороде Осло в результате стрельбы в мечети пострадал один человек, нападавшего задержали.

Позднее полиция сообщила об обнаружении тела погибшего, отметив, что этот инцидент связан со стрельбой в мечети.

Подозреваемый не признаёт свою вину. Полиция считает преступление попыткой совершения террористического акта.