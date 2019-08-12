Суд Осло арестовал на четыре недели подозреваемого в стрельбе в мечети

Короткая ссылка
Суд Осло арестовал на четыре недели подозреваемого в стрельбе в мечети и в убийстве сводной сестры 21-летнего Филипа Мансхауса, действия которого расцениваются как попытка теракта.
Суд Осло арестовал на четыре недели подозреваемого в стрельбе в мечети
  • Reuters

«Суд считает, что существует высокая вероятность того, что обвиняемый совершит новые правонарушения того же характера, если он не будет заключён в тюрьму», — приводит сообщение суда NRK.

Ранее в Норвегии в пригороде Осло в результате стрельбы в мечети пострадал один человек, нападавшего задержали. 

Позднее полиция сообщила об обнаружении тела погибшего, отметив, что этот инцидент связан со стрельбой в мечети.

Подозреваемый не признаёт свою вину. Полиция считает преступление попыткой совершения террористического акта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить