Суд Осло арестовал на четыре недели подозреваемого в стрельбе в мечети
- Reuters
«Суд считает, что существует высокая вероятность того, что обвиняемый совершит новые правонарушения того же характера, если он не будет заключён в тюрьму», — приводит сообщение суда NRK.
Ранее в Норвегии в пригороде Осло в результате стрельбы в мечети пострадал один человек, нападавшего задержали.
Позднее полиция сообщила об обнаружении тела погибшего, отметив, что этот инцидент связан со стрельбой в мечети.
Подозреваемый не признаёт свою вину. Полиция считает преступление попыткой совершения террористического акта.