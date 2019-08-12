Медведев заявил о скорой ратификации конвенции о статусе Каспия

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что Москва намерена в ближайшее время ратифицировать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную 12 августа 2018 года.
Медведев заявил о скорой ратификации конвенции о статусе Каспия
  • РИА Новости

«Ровно год назад — 12 августа 2018 года — подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время», — цитирует Медведева РИА Новости.

Лидеры стран каспийской пятёрки год назад подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

Работа над документом велась с 1996 года. Конвенция закрепляет за подписантами права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.

30 июля президент России Владимир Путин внёс конвенцию о статусе Каспийского моря на ратификацию в Госдуму.

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