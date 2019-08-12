В окрестностях Афин эвакуируют жителей из-за лесного пожара

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В греческой Пеании, у подножия горы Имитос, начался лесной пожар, полиция приняла решение эвакуировать жителей ближайших окрестностей, сообщает Генеральный секретариат гражданской защиты.

«Сегодня в 03:18 в Пеании в Аттике, у подножия Имитоса, вспыхнул лесной пожар. Немедленно к месту происшествия были направлены большие пожарные силы (133 пожарных, 42 машины), и они постоянно усиливались пожарными из соседних районов», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Власти планируют привлечь все имеющиеся воздушные средства для тушения пожара.

Ранее МИД России предупредил россиян о «красном» уровне метеоопасности и риске лесных пожаров в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса на фоне сильной жары и ветра.

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