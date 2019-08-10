В МИД предупредили россиян о «красном» уровне метеоопасности в Греции

Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России в своём Twitter предупредил россиян об аномальной жаре и сильном ветре в ряде регионов Греции.

«Красный» уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров», — говорится в сообщении.

#Греция - "красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров. pic.twitter.com/zL2NMSZhvS — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 10 августа 2019 г.

Ранее МИД России предупредил россиян о приближении тропического шторма «Франсиско» к Японии и Южной Корее.