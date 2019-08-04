МИД России предупредил о надвигающемся на Японию и Южную Корею шторме

МИД России предупредил россиян о приближении тропического шторма «Франсиско» к Японии и Южной Корее.

«Япония, Южная Корея — в Тихом океане сформировался тропический шторм «Франсиско»; 6 августа он достигнет японского острова Кюсю, 7 августа — южных районов Республики Корея», — говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ).

В ДСКЦ предупредили об угрозе наводнений, а также возможных сбоях в работе железнодорожного, авиа- и автотранспортного сообщения.

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили граждан страны о повышенной активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.