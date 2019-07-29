В МИД России предупредили туристов об активности вулкана Этна

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В Министерстве иностранных дел России предупредили граждан страны о повышенной активности вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.
В МИД России предупредили туристов об активности вулкана Этна
  • Reuters

Об этом сообщается в Twitter ДСКЦ.

«Италия — на острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна; объявлен «жёлтый» уровень опасности; возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов», — говорится в тексте.

В феврале сообщалось, что на Сицилии вновь активизировалась Этна — самый высокий действующий вулкан Европы.

Отмечалось, что из-за поднимающегося в небо пепла местный аэропорт Катании ограничил число рейсов. 

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