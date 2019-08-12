Вице-адмирал оценил прогноз эксперта из США о конфликте с Россией

Экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Пётр Святашов оценил прогноз профессора Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайла Голдстайна об итогах возможного конфликта двух стран на море.

Он отметил, что единичный случай подрыва корабля на мине времён Второй мировой войны не может стать поводом для вооружённого столкновения.

«Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину — и пошли! И почему сразу война?», — заявил Святашов в интервью НСН.

Российский вице-адмирал назвал американского эксперта «детским фантастом» и посоветовал не рассуждать на тему возможной войны с Россией.

«Развязать войну — это у них руки чешутся. Они на своей территории ни одного вражеского снаряда не разминировали. А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море», — подчеркнул он.