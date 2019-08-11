Эксперт описал исход возможного конфликта США и России на море

Профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн в своей статье для The National Interest спрогнозировал итоги возможного конфликта России и США на море.

В тексте указывается, что в Азовском море и вдоль побережья Чёрного моря «осталось не менее 18 тыс. мин времён Второй мировой войны».

По мнению автора статьи, «нетрудно представить себе войну США и России, вызванную случайным затоплением судна НАТО... из-за неразорвавшейся мины в таких опасных водах».

«Возможно, к счастью, в США запрещено провозить авианосцы через турецкие проливы, в соответствии с конвенцией Монтрё», — заявляет Голдстайн.

Он отмечает, что в гипотетической ситуации, если бы авианосцам США было разрешено проходить через турецкие проливы, они, «вероятно, были бы быстро уничтожены мощной комбинацией подводных лодок, береговых мобильных ракетных сил и небольших, но смертоносных российских ракетных катеров».

Ранее в пресс-службе 6-го флота США сообщили, что эсминец Porter, оснащённый управляемым ракетным вооружением, следует в Чёрное море.

Позднее Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в акваторию Чёрного моря американский эсминец.