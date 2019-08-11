В МИД Ирана заявили, что США напрасно ждут звонка от Тегерана

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что американская сторона напрасно ожидает звонка от иранских властей. 
В МИД Ирана заявили, что США напрасно ждут звонка от Тегерана
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал государственного телевидения Ирана.

«Они уже давно ожидают этого от Ирана, но ожидание — напрасное», — приводятся слова Мусави.

Также он заявил, что Тегеран не будет начинать переговоры, когда не соблюдаются международные права и нормы. 

Кроме того, Мусави обвинил США в «экономическом терроризме».

Ранее официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что президент страны Дональд Трамп «ждёт звонка» от иранских властей, если они хотят переговоров.

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