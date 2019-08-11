В МИД Ирана заявили, что США напрасно ждут звонка от Тегерана

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что американская сторона напрасно ожидает звонка от иранских властей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал государственного телевидения Ирана.

«Они уже давно ожидают этого от Ирана, но ожидание — напрасное», — приводятся слова Мусави.

Также он заявил, что Тегеран не будет начинать переговоры, когда не соблюдаются международные права и нормы.

Кроме того, Мусави обвинил США в «экономическом терроризме».

Ранее официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что президент страны Дональд Трамп «ждёт звонка» от иранских властей, если они хотят переговоров.