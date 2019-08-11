В МИД Ирана заявили, что США напрасно ждут звонка от Тегерана
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал государственного телевидения Ирана.
«Они уже давно ожидают этого от Ирана, но ожидание — напрасное», — приводятся слова Мусави.
Также он заявил, что Тегеран не будет начинать переговоры, когда не соблюдаются международные права и нормы.
Кроме того, Мусави обвинил США в «экономическом терроризме».
Ранее официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что президент страны Дональд Трамп «ждёт звонка» от иранских властей, если они хотят переговоров.