Военные Израиля вступили в перестрелку на границе сектора Газа
«Вооружённый террорист из Газы только что подошёл к пограничному забору с Израилем и открыл огонь по военнослужащим Израиля, которые, в свою очередь, открыли ответный огонь», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военнослужащие израильской армии застрелили четырёх вооружённых палестинцев в ходе конфликта, произошедшего при попытке последних пересечь границу сектора Газа.
В начале августа в секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля.