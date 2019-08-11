Военные Израиля вступили в перестрелку на границе сектора Газа

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Армия обороны Израиля сообщила на своей странице в Twitter о перестрелке на границе сектора Газа.

«Вооружённый террорист из Газы только что подошёл к пограничному забору с Израилем и открыл огонь по военнослужащим Израиля, которые, в свою очередь, открыли ответный огонь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военнослужащие израильской армии застрелили четырёх вооружённых палестинцев в ходе конфликта, произошедшего при попытке последних пересечь границу сектора Газа.

В начале августа в секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля.

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