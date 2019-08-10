Военные Израиля застрелили четырёх палестинцев в ходе конфликта

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Военнослужащие израильской армии застрелили четырёх вооружённых палестинцев в ходе конфликта, произошедшего при попытке последних пересечь границу сектора Газа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы армии.

«Насколько мы понимаем, четверо палестинцев были убиты», — заявили в армии.

Ранее израильские военнослужащие сообщили, что группа вооружённых палестинцев вступила с ними в бой при попытке пересечь границу сектора Газа.

Отмечается, что у израильской стороны потерь в результате конфликта нет.

В начале августа в секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля.

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