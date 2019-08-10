Военные Израиля застрелили четырёх палестинцев в ходе конфликта
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы армии.
«Насколько мы понимаем, четверо палестинцев были убиты», — заявили в армии.
Ранее израильские военнослужащие сообщили, что группа вооружённых палестинцев вступила с ними в бой при попытке пересечь границу сектора Газа.
Отмечается, что у израильской стороны потерь в результате конфликта нет.
В начале августа в секторе Газа 49 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля.