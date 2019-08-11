Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 28

Короткая ссылка
Жертвами супертайфуна «Лекима» в провинции Чжэцзян стали по меньшей мере 28 человек.

Об этом сообщает People's Daily China в Twitter.

«На 6:30 утра (1:30 мск — RT.) в воскресенье 28 человек погибли и ещё 20 считаются пропавшими без вести в провинции Чжэцзян из-за ударов супертайфуна «Лекима». Спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Более 1 млн человек было заранее эвакуировано из потенциально опасных районов на востоке Китая в связи с приближающимся тайфуном.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 10 пропавших без вести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить