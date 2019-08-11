Число жертв супертайфуна в Китае возросло до 28

Жертвами супертайфуна «Лекима» в провинции Чжэцзян стали по меньшей мере 28 человек.

Об этом сообщает People's Daily China в Twitter.

#UPDATE As of 6:30 am Sunday local time, 28 were reported killed, 20 others missing in E China’s Zhejiang province due to the striking #TyphoonLekima . Rescue work is underway. pic.twitter.com/jGCfNl8CLn — People's Daily, China (@PDChina) August 11, 2019

«На 6:30 утра (1:30 мск — RT.) в воскресенье 28 человек погибли и ещё 20 считаются пропавшими без вести в провинции Чжэцзян из-за ударов супертайфуна «Лекима». Спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении.

Более 1 млн человек было заранее эвакуировано из потенциально опасных районов на востоке Китая в связи с приближающимся тайфуном.

Ранее сообщалось о 22 погибших и 10 пропавших без вести.