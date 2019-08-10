Свыше 1 млн человек эвакуированы из-за приближающегося тайфуна в КНР

Короткая ссылка
Более 1 млн человек заранее эвакуировали из потенциально опасных районов на востоке Китая в связи с приближающимся тайфуном «Лекима».

Как сообщает ТАСС, тропический циклон в ближайшие два дня принесёт сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхай.

На данный момент тропический циклон движется в северном направлении со скоростью примерно 15 км в час.

По стране отменено множество авиарейсов, закрыты многие участки железнодорожных линий. 

Ранее синоптики в Китае объявили наивысший уровень метеорологической опасности из-за надвигающегося супертайфуна «Лекима». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить