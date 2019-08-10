Свыше 1 млн человек эвакуированы из-за приближающегося тайфуна в КНР

Более 1 млн человек заранее эвакуировали из потенциально опасных районов на востоке Китая в связи с приближающимся тайфуном «Лекима».

Как сообщает ТАСС, тропический циклон в ближайшие два дня принесёт сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхай.

На данный момент тропический циклон движется в северном направлении со скоростью примерно 15 км в час.

По стране отменено множество авиарейсов, закрыты многие участки железнодорожных линий.

Ранее синоптики в Китае объявили наивысший уровень метеорологической опасности из-за надвигающегося супертайфуна «Лекима».