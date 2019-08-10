Свыше 1 млн человек эвакуированы из-за приближающегося тайфуна в КНР
Как сообщает ТАСС, тропический циклон в ближайшие два дня принесёт сильные ливни и шквалистый ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхай.
На данный момент тропический циклон движется в северном направлении со скоростью примерно 15 км в час.
По стране отменено множество авиарейсов, закрыты многие участки железнодорожных линий.
Ранее синоптики в Китае объявили наивысший уровень метеорологической опасности из-за надвигающегося супертайфуна «Лекима».